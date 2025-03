Snowboard-WM: Lechner überrascht in der Halfpipe

Snowboarder Christoph Lechner hat bei der WM in der Schweiz für eine Überraschung gesorgt. In der Halfpipe von St. Moritz verpasste der 24-Jährige zwar die Podiumsplätze knapp, sorgte mit Platz vier aber für sein bestes Ergebnis in diesem Winter. „Es ist so geil. Ich habe diesen Run so noch nie gemacht, dann bei dem Schnee. Voll geil“, jubelte er.