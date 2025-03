Snowboardcrosser auch im Teamwettbewerb ohne WM-Medaille

Die deutschen Snowboardcrosser haben bei der WM in der Schweiz auch im Teamwettbewerb eine Medaille verpasst. Martin Nörl und Jana Fischer konnten in St. Moritz nicht um das Podium kämpfen und wurden Gesamtsiebte. Schon am Freitag hatten die Athletinnen und Athleten von Snowboard Germany in den Einzelwettbewerben die angestrebte Medaille klar verpasst.