Deutscher Schreckmoment vor Biathlon-Finale

Vor dem Saisonfinale im Biathlon-Weltcup in Oslo fängt der Wachstruck des DSV Feuer. Die Reparaturen dauern eine ganze Nacht an.

Kleiner Schockmoment vor dem Weltcup-Saisonfinale im Biathlon : Wie der DSV am Dienstagabend mitteilte, hat der Wachstruck auf dem Weg in die norwegische Hauptstadt Oslo Feuer gefangen.

Reparaturen dauern ganze Nacht an

In Oslo steigt am Wochenende das Weltcup-Finale im Biathlon. Nach stundenlangen Reparaturen konnte der LKW seine Fahrt wieder fortsetzen.

„Ein riesiges DANKE“ schickte der DSV „an alle Helfer vom Team ‚mantruckandbus‘ in Peißen (Landsberg), die für uns eine Nachtschicht eingelegt und damit unsere Weiterreise möglich gemacht haben! Ohne euch wären wir vor einer echten Herausforderung gestanden. Jetzt geht’s mit voller Power Richtung Oslo – bereit für eine entscheidende Woche!"

Preuß will Gesamtweltcupsieg

In Oslo kämpft unter anderem Franziska Preuß um den ersten deutschen Gesamtweltcupsieg seit Laura Dahlmeier in der Saison 2016/2017. Preuß liegt vor dem letzten Wettkampf-Wochenende knappe 20 Punkte vor der Französin Lou Jeanmonnot.

Los geht das Weltcup-Finale mit den Sprints am Freitag (13.30 und 16.15 Uhr), es folgen die Verfolgungen am Samstag (13.45 und 15.50 Uhr) sowie die Massenstarts am Sonntag (13.15 und 15.40 Uhr).