"Alles verloren!" Ski-Legende von Mann verlassen - und am Boden zerstört

Riitta-Liisa Roponen erlebte in ihrer Karriere große Erfolge. Dreimal wurde die Finnin Weltmeisterin, 2010 holte sie bei Olympia in Vancouver Bronze. Unvergessen bleibt derweil auch, wie sie 2021 im Alter von bereits 43 Jahren WM-Bronze mit der finnischen Staffel gewann.

Roponen wollte Trennung nicht

„Ich durfte 22 Jahre an deiner Seite leben und Abenteuer erleben. Und gerne hätte ich noch mindestens genau so viele mit dir verbracht. Das Leben geht weiter, in kleinen Schritten, aber es geht weiter. Danke für alles – du wirst immer in meinem Herzen sein.“