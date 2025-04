Curling-WM: Deutsches Mixed startet mit zwei Niederlagen

Das deutsche Mixed-Doppel ist mit zwei klaren Niederlagen in die Curling-WM in Kanada gestartet. Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor unterlagen zunächst im ersten Gruppenspiel dem Gastgeber mit Jocelyn Peterman und Brett Gallant 5:10, anschließend folgte in Fredericton ein 3:10 gegen Olympiasieger Italien.

Insgesamt kämpfen 20 Nationen in zwei Gruppen um den Einzug in die Finalrunde. Deutschland trifft in Gruppe A noch auf Schweden, Südkorea, Schottland, Finnland, Dänemark, China und die Niederlande. Die besten drei Teams jeder Gruppe erreichen die K.o.-Phase, wobei die Gruppensieger direkt ins Halbfinale einziehen. Die sieben besten Nationen sichern sich einen Startplatz für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina 2026.