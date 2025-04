Curling-WM: Deutschland wahrt Chance auf Olympia-Ticket

Mit einer Bilanz von vier Siegen und fünf Niederlagen ist das deutsche Team somit weiter Neunter in der 13er-Liga, in der gegen jeden Gegner einmal gespielt wird. Die besten sieben Mannschaften der Hauptrunde sind kommendes Jahr bei den Spielen dabei. Der Europameister Deutschland startet nun in die entscheidende Phase im Kampf um die Olympia-Quali.

Am späten Donnerstagabend (MESZ) geht es geht es dabei zunächst gegen den direkten Konkurrenten Italien. Am Freitag warten die Partien gegen Topteam Schottland und gegen die USA, die ebenfalls um ihr Ticket für die Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) zittern. Mit mehreren Siegen hat Deutschland zudem noch immer die Möglichkeit, sich für die Play-off-Phase zu qualifizieren - die besten sechs Mannschaften spielen ab Samstag in der Endrunde den neuen Weltmeister aus.