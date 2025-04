Curling-WM: Zwischenhoch für deutsches Mixed beendet

Das deutsche Mixed-Duo Joshua Sutor und Pia-Lisa Schöll hat bei der Curling-WM in Fredericton kaum noch mehr als theoretische Chancen auf die erhoffte Olympia-Qualifikation. Nach einem Zwischenhoch mit seinen ersten beiden Erfolgen in Kanada nacheinander verlor das Paar des Deutschen Curling-Verbandes in seinem sechsten Spiel gegen Schweden mit 6:8. In ihren letzte drei Spielen treffen Sutor/Scholl auf die Niederlande, Schottland (beide Mittwoch) und Südkorea (Donnerstag).