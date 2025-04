Österreich in der Biathlon-Krise: Eine Legende soll's jetzt richten

Die goldene Ära im österreichischen Biathlon liegt insbesondere im Herren-Bereich einige Jahre zurück. Nun soll einer der Hauptprotagonisten von damals das ÖSV-Team wieder in die Weltspitze führen.

Für den österreichischen Biathlon-Sport stehen die Zeiger auf fünf vor zwölf. In der abgelaufenen Weltcup-Saison konnte lediglich Lisa Theresa Hauser mit Rang elf in der Gesamt-Wertung mit der Weltspitze mithalten, war jedoch die einzige ÖSV-Dame in den Top 40. Bester Athlet im Männer-Team war der bereits 42 Jahre alte Simon Eder auf Rang 36.