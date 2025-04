Skispringen: Legende Hannawald ergattert Deal in TV-Show!

Eigentlich ist Sven Hannawald als ehemaliger Weltklasse-Skispringer und heutiger TV-Experte in der ARD bekannt. Umso überraschender war es, dass Hannawald am Montagabend in einem ganz anderen Rahmen im TV auftauchte.

Hannawald schwört auf spezielle Faszienrolle

Hannawald beklagte bei herkömmlichen Faszienrollen stets, dass diese mitrollen und nicht einfach an Ort und Stelle bleiben. Genau hier setzt die Neuentwicklung des Gründerteams an. Durch eine rundliche Holz-Stütze soll die Rolle stabil an einem Punkt bleiben. Ein sogenanntes „LeanBoard“ lässt sich zudem als Halterung an der Wand montieren und ermöglicht auch ein Training im Stehen.