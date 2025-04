Finnland Ausrichter der Eiskunstlauf-WM 2027

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften finden 2027 in Finnland statt. Wie der Weltverband ISU am Mittwoch bekannt gab, erhält Tampere, die drittgrößte Stadt des Landes, den Zuschlag für das Großereignis vom 15. bis zum 21. März 2027.

Am 30. März endete die WM in Boston, das deutsche Duo Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin gewann Silber im Paarlauf. In den Einzeln und im Eistanz erreichten die deutschen Teilnehmer keine Medaillen. Im nächsten Jahr gehen die Weltmeisterschaften in Prag über die Bühne.