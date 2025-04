Olympia-Ticket: Rückschlag für deutsche Curler bei WM

Bei der Curling-WM geht es in den Endspurt. Für Deutschland steht in den beiden Abschlusspartien viel auf dem Spiel.

Die deutschen Curler haben bei der WM in Kanada im Kampf um die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026 einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team um Skip Marc Muskatewitz verlor sein zehntes Spiel gegen Italien klar mit 3:9 und verpasste einen vorentscheidenden Schritt zu einem Direktticket für die Spiele in Mailand und Cortina d‘Ampezzo.

Mit einer Bilanz von vier Siegen und sechs Niederlagen bleibt das deutsche Team gleichauf mit Italien und den USA weiter Achter in der 13er-Liga, in der gegen jeden Gegner einmal gespielt wird. Die besten sieben Mannschaften der Welteisterschaften 2024 und 2025 sind im kommenden Jahr bei den Spielen dabei. Europameister Deutschland hat am Abschlusstag alles in eigener Hand.