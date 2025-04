Deutsche Curler verpassen WM-Überraschung

Nach dem erlösenden ersten Sieg haben die deutschen Curler bei der WM in Kanada nur knapp eine Überraschung verpasst. Spitzenreiter China unterlag das Team um Skip Marc Muskatewitz in der Nacht zu Dienstag im fünften Turnierspiel 10:11.

Mit einer 1:4-Bilanz ist der Europameister in der Tabelle nur Zehnter unter 13 Teams, lediglich Japan (1:4), Österreich und Südkorea (jeweils 0:5) stehen dahinter. Damit ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Gefahr, sieben Plätze werden in in Moose Jaw vergeben.