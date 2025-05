Neue Aufgabe für Neureuther

In einem Interview mit der ARD betonte der 41-Jährige, dass die Aufgabe für ihn „speziell“ sei und fügte hinzu: „Wenn man mit gesundem Menschenverstand mit Menschen sprechen kann, die Entscheidungen treffen und sie emotional in eine Richtung lenken kann, dann hat das schon einen Impact.“

Neureuther möchte die Schönheit der Natur zeigen

Seit Jahren setzt sich Neureuther mit seiner Stiftung für den Umweltschutz ein und hat bereits in einer eigenen BR -Dokumentation auf die Veränderungen des Lebensraums in den Alpen aufmerksam gemacht. Dabei wollte er vor allem den Spitzensport ansprechen.

In seiner neuen Rolle möchte er nun auch auf Einzelpersonen zu gehen. Für ihn ist es wichtig, die Menschen emotional an die Natur heranzuführen. „Ihnen die Schönheit der Natur zu zeigen, damit sie sie auch so hinterlassen, wie sie sie vorgefunden haben“, sagte der 41-Jährige.