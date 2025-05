Schweizer Snowboard-Talent stirbt bei Lawinenunglück

Der ehemalige Junioren-Weltmeister im Freeride Eliot Dänzer wurde am Samstag nahe dem Gipfel des Eiger verschüttet.

Das Schweizer Snowboard-Talent Eliot Dänzer ist bei einem Lawinenabgang am Eiger ums Leben gekommen. Der ehemalige Junioren-Weltmeister im Freeride wurde am Samstag nahe dem Gipfel an der Westflanke verschüttet und ist eines von zwei Todesopfern. Dänzer wurde nur 22 Jahre alt.