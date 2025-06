Biathlon: Das 52-Millionen-Projekt im Biathlon

Die Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina werfen bereits ihre Schatten voraus. Bei der Biathlon-Strecke in Antholz laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren - doch noch ist nicht alles einsatzbereit.

Die Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina werfen bereits ihre Schatten voraus. Bei der Biathlon-Strecke in Antholz laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren - doch noch ist nicht alles einsatzbereit.

Nur noch acht Monate, dann kämpfen Deutschlands Athleten wieder um olympisches Gold, Silber und Bronze. Ein Höhepunkt der Olympischen Winterspiele (vom 6. bis 22. Februar) in Mailand/Cortina werden dabei die Biathlon-Wettkämpfe in Antholz darstellen.

Biathlon-Zieleinlauf besteht Bewährungsprobe

Neben dieser Neuerung wird zudem an einem völlig neuen Fitnessraum gearbeitet, der Teil eines medizinischen Kompetenzzentrums ist.

Einen großen Schritt weiter sind die Verantwortlichen auch bei der Anpassung des Zieleinlaufs in Antholz.

In den Räumlichkeiten unterhalb des Stadions entstehen aktuell zudem noch Medien- und Serviceräume, die während Olympia eine reibungslose Übertragung weltweit ermöglichen sollen.

Biathlon-Anlage in Antholz wird nachhaltiger

Im Vordergrund steht aber auch die Nachhaltigkeit, die der Umbau des Stadions mit sich bringt. So soll die Anlage in Antholz in Zukunft ganzjährig genutzt werden.