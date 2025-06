Biathlon-Vizeweltmeisterin offenbart Probleme: "Das zu überwinden, war eine große Herausforderung"

250222 Ella Halvarsson of Sweden during zeroing ahead of women s 4 x 6 km relay during the IBU Biathlon World Championships on February 22, 2025 in Lenzerheide. Photo: Petter Arvidson BILDBYRAN kod PA PA0987 bbeng skidskytte biathlon skiskyting skidskytte-vm vm ibu world championships biathlon world championships stafett dam relay PUBLICATIONxNOTxINxSWExNORxFINxDEN Copyright: PETTERxARVIDSON BB250222PA012

© IMAGO/Bildbyran