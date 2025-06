Eiskönigin Sakamoto: Rücktritt nach Olympia 2026

Die dreimalige Weltmeisterin sieht nach den Winterspielen in Italien keine ausreichende Perspektive mehr.

Die dreimalige Weltmeisterin sieht nach den Winterspielen in Italien keine ausreichende Perspektive mehr.

Die dreimalige Eiskunstlauf-Weltmeisterin Kaori Sakamoto (Japan) wird ihre Karriere nach den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo beenden.

Ihren Rücktritt kündigte die 25-Jährige gegenüber Reportern am Rande eines Events in ihrer Geburtsstadt Kobe an.