Regeländerung! Extra-Startplatz für deutsche Biathlon-Frauen

In Anbetracht der Rückkehrerinnen Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt kommt die Regel-Änderung praktisch daher, da diese den DSV-Verantwortlichen mehr Spielraum in der Kaderplanung lässt - zumindest bei den ersten beiden Weltcups. Diese finden im schwedischen Östersund sowie in Hochfilzen in Österreich statt.