Biathlon-Star erstaunt in anderer Sportart

Frankreichs Biathlon-Star Eric Perrot kann auch ohne Ski überzeugen: Der 24-Jährige nahm am vergangenen Wochenende erstmals am prestigeträchtigen Mont-Blanc-Marathon teil und belegte auf Anhieb den 20. Platz. Damit ließ er so manchen Profi hinter sich.