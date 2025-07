Der tragische Tod einer Weltmeisterin

Lara van Ruijven wurde in den Niederlanden zur Sportheldin, doch dann bekam sie eine tragische Diagnose. Jede Hilfe kam zu spät.

Es endete dort, wo alles begonnen hatte. Zwei letzte Runden auf der Eisbahn De Uithof. Der Bahn, auf der sie die ersten Schritte in ihrer später großen Karriere gemacht hatte.

In einem weißen Wagen mit niederländischen Flaggen und einem großen Blumenstrauß auf der Motorhaube wurde der Sarg von Lara van Ruijven über die Eisfläche gefahren. Teamkollegen, Freunde und Fans standen Spalier, spendeten Applaus und erwiesen ihr die letzte Ehre.

Zwei Wochen hatte sie zuvor im Koma gelegen und um ihr Leben gekämpft - am Ende vergeblich. Heute vor fünf Jahren ist die Shorttrack-Weltmeisterin tragisch an einer Autoimmunreaktion verstorben. Sie wurde nur 27 Jahre alt.

Van Ruijven erlitt innere Blutungen

Noch ein Jahr zuvor hatte sie Geschichte geschrieben und als erste Niederländerin die Goldmedaille bei einer Shorttrack-Weltmeisterschaft gewonnen. Dann stand die neue Saison an und Van Ruijven hatte große Ziele.

Große Bestürzungswelle nach dem Tod

Ihr Tod löste eine Welle an Bestürzung aus. „Wir haben so viel mit Lara, ihrer Familie und dem Shorttrack-Team durchgemacht. Dass sie uns in der Blüte ihres Lebens plötzlich entrissen wird, ist unbegreiflich“, schrieb der niederländische Verband.