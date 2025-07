Mit 23 Jahren: Supertalent beendet Karriere!

Skispringen: Haagen war Konkurrent von Tschofenig

Dabei debütierte Haagen schon mit 16 Jahren im Weltcup. Damals scheiterte er in Innsbruck und Bischofshofen aber in der Qualifikation. Nur einmal erreichte Haagen die Punkte. Im Februar 2021 belegte er in Rasnov den 18. Platz. Letztmals tauchte der Österreicher am 6. Januar 2024 im Weltcup auf. In Bischofshofen reichte es beim Tournee-Finale für Position 34.