Ski-Zoff! Goldhamsterhin flieht: "Ich will mir nicht länger auf den Kopf sch... lassen"

Bittere Nachricht für Österreichs Skiverband: Eine sechsmalige Weltmeisterin kehrt dem ÖSV den Rücken und schließt sich einer anderen Nation an.

Bittere Nachricht für Österreichs Skiverband: Eine sechsmalige Weltmeisterin kehrt dem ÖSV den Rücken und schließt sich einer anderen Nation an.

Verlust für den österreichischen Skiverband. Carina Edlinger, ihres Zeichens sechsmalige Weltmeisterin und Paralympics-Goldmedaillengewinnerin von 2022, verlässt den ÖSV und schließt sich dem tschechischen Team an.

„Es ist jammerschade, dass Carina künftig für Tschechien starten will. Sie war in den vergangenen Jahren eine Medaillenbank“, äußerte Athletensprecher Markus Salcher beim Talent Day des Österreichischen Paralympischen Komitees.

Edlinger von Österreichs Skiverband enttäuscht

Die sehbehinderte Edlinger gehört in ihrer Klasse zu den besten Langläuferinnen und Biathletinnen der Welt. Bei der nordischen Ski-WM im vergangenen März im norwegischen Trondheim gewann sie Gold im Langlauf-Sprint.

„Das Thema Inklusion wird im Skiverband sehr stiefmütterlich behandelt. Wenn sich keiner für dich einsetzt, bist du auf verlorener Bahn. Mit mir ist immer nur Schlitten gefahren worden. Aber ich will mir nicht länger auf den Kopf sch... lassen.“

Neustart in Tschechien

In ihrer neuen Heimat wurde Edlinger derweil mit offenen Armen empfangen. So bekam sie mit Petra Hyncicova, die 2018 und 2022 für Tschechien bei Olympia dabei war, direkt einen Guide. „Ich bin toll aufgenommen worden. Das erste Mal spüre ich in meinem Leben als Sportlerin keinen Gegenwind.“