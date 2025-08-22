Ski-Legende stirbt mit 99 - Lindsey Vonn trauert

Johannes Vehren 22.08.2025 • 12:24 Uhr Ski-Superstar Lindsey Vonn trauert emotional um den mit 99 Jahren verstorbenen Erich Sailer. Der aus Österreich ausgewanderte Pionier des US-Skisports spielte in ihrer Karriere eine tragende Rolle.

Die Ski-Welt trauert um eine Legende - auch Superstar Lindsey Vonn ist schwer getroffen: Erich Sailer, Pionier des nordamerikanischen Skisports, ist im Alter von 99 Jahren verstorben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der aus Telfs bei Innsbruck stammende und 1954 nach Nordamerika ausgewanderte Sailer prägte mit seinen Nachwuchscamps die US-Skiszene und führte auch Vonn an den Sport heran - wofür sich die 40-Jährige nun mit einem emotionalen Nachruf bedankte.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Er hat mehr für den Skisport gemacht als jeder andere“

„Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr Erich Sailer mein Leben geprägt hat, aber ich werde es versuchen...“, schrieb die US-Amerikanerin ein, deren Vater Alan Kildow auch schon von Sailer trainiert worden war: „Erich war mehr als mein Skitrainer. Mehr als der Skitrainer meines Vaters. Erich war Teil meiner Familie. Mein Vater kannte ihn seit 62 Jahren, und er war seit meiner Geburt Teil meines Lebens.“

Vonn betonte, dass sie ohne Sailer nicht der Mensch und die Skifahrerin geworden wäre, der sie heute ist. „Die gesamte Skirennsport-Community wäre ohne ihn nicht dieselbe. Er hat allein mehr für den Skisport getan als jeder andere Trainer in Amerika und vielleicht sogar weltweit.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Heute trauern wir, aber wir müssen Erich auch feiern. Er würde wollen, dass wir auf dem Berg sind und das tun, was wir lieben: Skifahren. Ich weiß, dass er dort oben seine Stoppuhr in der Hand hält und darauf achtet, dass wir immer schneller werden, und dass er sich immer noch über mich ärgert, wenn ich mich zu sehr auf meinen Innenski lehne“, schrieb Vonn, die in ihrer Karriere unter anderem 82 Weltcuprennen, vier Weltcup-Gesamtsiege sowie Gold bei den Olympischen Winterspielen 2010 gewinnen konnte.

Vonns emotionale Worte an Sailer

Zum Abschluss richtete die US-Amerikanerin emotionale Worte an Sailer: „Erich... Ich werde versuchen, meine letzten Schwünge im Skirennsport für dich schnell zu machen... Ich werde versuchen, ihnen für dich eine zusätzliche Bedeutung zu geben. Du hast immer an mich geglaubt... sogar jetzt, mit 40. Deine Leidenschaft und Liebe zum Skifahren war dieselbe wie damals, als ich ein Kind war.“

Weiter hieß es: „Ich bin so dankbar, dass ich dich diesen Sommer sehen durfte. Dankbar, dass ich dieses Vertrauen in mich ein letztes Mal hören durfte. Ich werde es nutzen, wenn ich in dieser letzten Saison am Start stehe, aber auch für den Rest meines Lebens. Ich werde dich nie vergessen. Niemals.“

Vonn beendete ihren Post auf Deutsch mit den Worten „Ich liebe dich, Erich“ und einer Erinnerung an ihre 2022 verstorbene Mutter Linda: „Umarme meine Mom dort oben für mich. Bis wir uns wiedersehen...“

{ "placeholderType": "MREC" }