Olympia-Star in "sehr schrecklichen Unfall" verwickelt

Sorgen um Eileen Gu! Die Freestyle-Doppel-Olympiasiegerin von Beijing hat auf der chinesischen Plattform Weibo mitgeteilt, dass sie einen Trainingsunfall hatte.
Olympia-Star in Unfall verwickelt
Sie trainierte im Cardrona Alpine Resort in Neuseeland, als es zum Unglück kam: „Leider hat sich gestern ein sehr schrecklicher Unfall aufgrund eines menschlichen Versagens ereignet.“
Weitere Details verriet die 21-Jährige nicht. Nur so viel: „Ich muss mich während des Trainings voll konzentrieren, besonders wenn ich mich auf den Start vorbereite – es ist extrem gefährlich, unterbrochen zu werden.“
Gu bat deswegen ihre Fans eindringlich darum, sie während des Trainings nicht zu stören und keine Fotos zu machen.
Olympiasiegerin hofft auf schnelle Rückkehr
Der Wintersport-Star wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht und untersucht. Die South China Morning Post berichtete von Augenzeugen, die Gu gesehen haben wollen, dass sie auf einer Trage wegtransportiert wurde.
Die 21-Jährige schrieb abschließend: „Ich hoffe, ich kann schnell in den Schnee zurückkehren, aber ich warte immer noch auf Bestätigung des Experten-Teams.“