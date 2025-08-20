Olympia-Star in "sehr schrecklichen Unfall" verwickelt

Johannes Vehren 20.08.2025 • 14:41 Uhr Eileen Gu wird im Training in einen Unfall verwickelt. Der Olympia-Star meldet sich emotional zu Wort.

Sorgen um Eileen Gu! Die Freestyle-Doppel-Olympiasiegerin von Beijing hat auf der chinesischen Plattform Weibo mitgeteilt, dass sie einen Trainingsunfall hatte.

Sie trainierte im Cardrona Alpine Resort in Neuseeland, als es zum Unglück kam: „Leider hat sich gestern ein sehr schrecklicher Unfall aufgrund eines menschlichen Versagens ereignet.“

Weitere Details verriet die 21-Jährige nicht. Nur so viel: „Ich muss mich während des Trainings voll konzentrieren, besonders wenn ich mich auf den Start vorbereite – es ist extrem gefährlich, unterbrochen zu werden.“

Gu bat deswegen ihre Fans eindringlich darum, sie während des Trainings nicht zu stören und keine Fotos zu machen.

Olympiasiegerin hofft auf schnelle Rückkehr

Der Wintersport-Star wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht und untersucht. Die South China Morning Post berichtete von Augenzeugen, die Gu gesehen haben wollen, dass sie auf einer Trage wegtransportiert wurde.