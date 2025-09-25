Newsticker
Eiskunstlauf: Gelungener Saisonstart für Hase/Volodin

Gelungener Start für Hase/Volodin

Das deutsche Top-Duo Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin überzeugt zum Start der Olympiasaison. Am Freitag kämpfen sie um den Sieg bei der Nebelhorn Trophy.
Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin überzeugen
Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin überzeugen
© IMAGO / Imagn Images/SID/Brian Fluharty
SID
Das deutsche Top-Duo Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin überzeugt zum Start der Olympiasaison. Am Freitag kämpfen sie um den Sieg bei der Nebelhorn Trophy.

Die deutschen Hoffnungsträger Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin haben einen überzeugenden Auftakt in die olympische Eiskunstlauf-Saison gefeiert. Bei der 57. Nebelhorn Trophy kamen die Vize-Weltmeister aus Berlin am Donnerstag nach einem gelungenen Kurzprogramm auf 77,61 Punkte und lagen dicht hinter den japanischen Weltmeistern Riku Miura/Ryuichi Kihara (78,19). Die Entscheidung fällt in der Kür am Freitag (ab 19.30 Uhr/BR24Sport).

Annika Hocke/Robert Kunkel, die EM-Dritten von 2023, kamen auf 62,11 Punkte und belegten den zehnten Rang. Das dritte deutsche Paar Letiza Roscher/Luis Schuster (53,35) lag nach dem Kurzprogramm auf dem 15. Platz. Für das DEU-Team zählen die erzielten Punkte bei der Nebelhorn Trophy zum verbandsinternen Qualifikationsweg für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo, der im Dezember mit den deutschen Meisterschaften in Oberstdorf endet.

Die Europameister Hase/Volodin blicken den Winterspielen mit Medaillenhoffnungen entgegen. In Oberstdorf zeigte das Duo erstmals den für die Olympiasaison neu einstudierten Tango im Kurzprogramm. In der Kür soll modern-klassisch zur Musik von Max Richter gelaufen werden. Auch dieser Teil des Programms feiert bei der Nebelhorn Trophy seine Wettkampfpremiere vor Publikum.

