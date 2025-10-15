"Discokugel": Früherer Ski-Star verkündet Babynews!

Ex-Ski-Star Tina Weirather schwebt auf Wolke 7! Zusammen mit ihrem Mann Fabio Nay erwartet die 36-Jährige das zweite Kind.
Ex-Ski-Star verkündet Babynews
Tina Weirather verkündet eine freudige Botschaft. Der ehemalige Ski-Star bekommt zum zweiten Mal Nachwuchs.
Christina Weirather bekommt ihr zweites Kind
Im Podcast am Pistenrand verkündete die Liechtensteinerin die frohe Botschaft: „Das zweite Baby ist unterwegs. Es kommt Mitte März.“
Sie drehte daraufhin ihr Namensschild, welches auf dem Tisch stand, um. Dort war zu lesen: „Discokugel im Bauch.“
Da Weirather zur festen Besetzung des Podcasts gehört, kündigte sie an, dass sie ab März vertreten werde. Wer dies sein wird, steht noch nicht fest.
Ex-Skis-Star: Hochzeit 2022, erstes Kind 2024
Sie wird sich dann zudem als Ski-Expertin und Co-Kommentatorin für Frauenrennen beim Schweizer Fernsehen SRF eine Babypause nehmen.
Ihren Mann heiratete der Ex-Ski-Star im Jahr 2022. Zwei Jahre später kam ihr erstes Kind Lio zur Welt. Nun bekommt die Familie weiteren Nachwuchs.