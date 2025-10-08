Überraschender Rücktritt mit 24: Gold-Heldin schockt Wintersport-Nation

Dominik Hager 08.10.2025 • 12:12 Uhr Langlauf-Ass Helene Marie Fossesholm beendet mit nur 24 Jahren ihre Karriere und sorgt im norwegischen Team für Tränen. Nationaltrainer Sjur Ole Svarstad verspürt angesichts der überraschenden Entscheidung Gänsehaut.

Das norwegische Langlauf-Team muss kurz vor dem Start in den Olympia-Winter einen bitteren Verlust hinnehmen. Völlig überraschend entschied sich Helene Marie Fossesholm dazu, ihre Karriere im Alter von 24 Jahren mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Die Norwegerin begründete ihren Entschluss mit Motivationsproblemen. „Ich habe eine etwas traurige Nachricht zu verkünden. Ich habe mich entschlossen, aufzuhören. In den letzten Monaten schwankte meine Motivation stark, wobei ich leider meistens das Gegenteil davon verspürt habe“, schrieb Fossesholm in ihrer Rücktrittserklärung auf Instagram.

Die Athletin habe zwar im Sommer alles probiert, um das Feuer wieder neu zu entfachen, musste sich aber letztlich geschlagen geben.

„Ich habe immer gehofft, dass dieses Gefühl nur vorübergehend ist und dass meine Motivation zurückkehren würde. Ich habe versucht, mich auf das Positive zu konzentrieren, deshalb habe ich auch so getan, als wäre meine Motivation auf dem Höhepunkt. Leider hat es nicht geholfen, mir Zeit zu nehmen“, führte sie aus.

Emotionale Reaktionen auf Fossesholm-Rücktritt: „Paar Tränen vergossen“

Langlauf-Ikone Therese Johaug, die ihre Laufbahn nach dem vergangenen Winter beendet hatte, zeigte sich überrascht und traurig über das Karriereende ihrer Ex-Kollegin.

„Es kam für mich sehr überraschend. Es ist eine große Entscheidung, kurz vor Saisonbeginn aufzuhören“, erklärte die Expertin des norwegischen TV-Senders NRK. Die viermalige Olympiasiegerin ist eine gute Freundin von Fossesholm. Der NRK selbst schrieb von einer „schockierenden Nachricht“.

Auch Heidi Weng wurde nach dem Rücktritt ihrer Landsfrau ein wenig von den Emotionen übermannt. „Ich habe ein paar Tränen vergossen. Sie muss diese Entscheidung für sich selbst treffen. Wenn es das Richtige für sie ist, unterstütze ich sie“, kommentierte die fünfmalige Weltmeisterin.

Norwegens Nationaltrainer Sjur Ole Svarstad zeigte sich regelrecht geschockt vom Rücktritt der Athletin. „Ich habe Gänsehaut. Es war überraschend und kam sehr unerwartet für mich. Sie hat mir eine Textnachricht geschickt, auf die ich ziemlich unvorbereitet war. Das hätte mit vor ein paar Monaten, als wir zusammen beim Blinkfestival und der Toppidrettsveka waren, nicht vorstellen können“, zeigte er sich kalt erwischt.

Fossesholm möchte Ärztin werden

Eine Rolle im Entscheidungsfindungsprozess dürfte auch gespielt haben, dass Fossesholm schon sehr genaue Pläne für die Zukunft hat. Die 24-Jährige möchte ein Medizinstudium beginnen, welches sie in den kommenden Jahren absolut auslasten dürfte. „Es wird ein anderes Leben, aber eins, auf das ich mich freue“, blickt sie ihrem neuen Ziel entgegen.