Seltene Krankheit! Bitterer Rückschlag für Skisprung-Hoffnung

SPORT1 01.10.2025 • 14:19 Uhr Bitterer Rückschlag für Tina Erzar: Die slowenische Nachwuchs-Skispringerin leidet an einer seltenen Krankheit und verpasst somit die Olympischen Winterspiele.

Die slowenische Nachwuchs-Skispringerin Tina Erzar, die zu den größten Talenten ihrer Sportart zählt und bereits zahlreiche Wettkämpfe für sich entscheiden konnte, wird den kommenden Skisprung-Winter verpassen.

Die 17-Jährige machte auf ihrem Instagram-Account publik, dass sie an einer seltenen Krankheit leidet, behandelt werden muss und aufgrund der deshalb notwendig gewordenen längeren Pause auch die Olympischen Winterspiele verpassen wird.

Erzar berichtete von starken Nackenschmerzen, eine MRT-Untersuchung brachte dann traurige Gewissheit. „Es ist eine aneurysmatische Knochenzyste an meinem Hals. Dieser Tag hat mich völlig gebrochen. Ich wusste, dass ich meinen Traum Olympia verpassen würde. Ich hatte Angst vor dem, was vor mir lag, und brauchte etwas Zeit, um mental wieder auf die Beine zu kommen“, schrieb die Slowenin.

Erzar will zurück an die Schanze

Die Behandlung in Form von Spritzen sei bereits angelaufen, Schmerzen habe sie dabei glücklicherweise nicht. „Es wird ein Jahr dauern, aber wenn es funktioniert, bin ich das glücklichste Kind aller Zeiten!“, schrieb Erzar weiter.

