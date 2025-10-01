Seltene Krankheit! Bitterer Rückschlag für Skisprung-Hoffnung

Die slowenische Nachwuchs-Skispringerin Tina Erzar, die zu den größten Talenten ihrer Sportart zählt und bereits zahlreiche Wettkämpfe für sich entscheiden konnte, wird den kommenden Skisprung-Winter verpassen.
Rückschlag für Skisprung-Hoffnung
Die 17-Jährige machte auf ihrem Instagram-Account publik, dass sie an einer seltenen Krankheit leidet, behandelt werden muss und aufgrund der deshalb notwendig gewordenen längeren Pause auch die Olympischen Winterspiele verpassen wird.
Erzar berichtete von starken Nackenschmerzen, eine MRT-Untersuchung brachte dann traurige Gewissheit. „Es ist eine aneurysmatische Knochenzyste an meinem Hals. Dieser Tag hat mich völlig gebrochen. Ich wusste, dass ich meinen Traum Olympia verpassen würde. Ich hatte Angst vor dem, was vor mir lag, und brauchte etwas Zeit, um mental wieder auf die Beine zu kommen“, schrieb die Slowenin.
Erzar will zurück an die Schanze
Die Behandlung in Form von Spritzen sei bereits angelaufen, Schmerzen habe sie dabei glücklicherweise nicht. „Es wird ein Jahr dauern, aber wenn es funktioniert, bin ich das glücklichste Kind aller Zeiten!“, schrieb Erzar weiter.
Die Hoffnung auf eine Rückkehr in den Profisport bleibt also bestehen: „Ich vermisse das Springen mehr als alles andere. Ich würde alles tun, um wieder an der Schanze zu sein.“