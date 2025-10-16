Wintersport-Schock! Olympia-Aus für Ski-Ass

Johannes Vehren 16.10.2025 • 12:44 Uhr Marta Rossetti verletzt sich schwer. Für das Ski-Ass platzt damit der Traum von den Olympischen Winterspielen erneut.

Bittere Diagnose für Marta Rossetti! Die italienische Slalom-Spezialistin hat sich beim Training im Südtiroler Schnalstal einen Kreuzbandriss mit Meniskusschaden zugezogen.

Der italienische Wintersportverband FISI teilte mit, dass die 26-Jährige in den kommenden Tagen operiert werde und „für die gesamte Rennsaison“ ausfalle.

Olympia-Traum von Wintersport-Ass platzt erneut

Damit ist ihr Traum von den heimischen Olympischen Winterspielen geplatzt. Sie finden vom 6. bis zum 22. Februar 2026 in Milano Cortina statt. Besonders bitter: Schon 2022 verpasste Rossetti das Großevent verletzungsbedingt.