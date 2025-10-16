Wintersport-Schock! Olympia-Aus für Ski-Ass

Bittere Diagnose für Marta Rossetti! Die italienische Slalom-Spezialistin hat sich beim Training im Südtiroler Schnalstal einen Kreuzbandriss mit Meniskusschaden zugezogen.
Schock! Olympia-Aus für Ski-Ass
Marta Rossetti verletzt sich schwer. Für das Ski-Ass platzt damit der Traum von den Olympischen Winterspielen erneut.
Der italienische Wintersportverband FISI teilte mit, dass die 26-Jährige in den kommenden Tagen operiert werde und „für die gesamte Rennsaison“ ausfalle.
Olympia-Traum von Wintersport-Ass platzt erneut
Damit ist ihr Traum von den heimischen Olympischen Winterspielen geplatzt. Sie finden vom 6. bis zum 22. Februar 2026 in Milano Cortina statt. Besonders bitter: Schon 2022 verpasste Rossetti das Großevent verletzungsbedingt.
In der Vergangenheit war sie im italienischen Team die einzige, die konstant in die Punkteränge fuhr. Deshalb galt Rossetti als eine der Hoffnungen ihres Landes für die Winterspiele.