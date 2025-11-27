Abgesagter Skeleton-Weltcup wird in Sigulda nachgeholt

SID 27.11.2025 • 17:14 Uhr Damit steigen kurz vor Weihnachten zwei Weltcup-Rennen für Männer und Frauen in Sigulda.

Der abgesagte Skeleton-Weltcup in Innsbruck-Igls wird kurz vor Weihnachten im lettischen Sigulda nachgeholt. Das teilte der Schlitten-Weltverband IBSF am Donnerstag mit. Demnach fahren die Männer um Olympiasieger Christopher Grotheer am 20. Dezember (18.00 Uhr) ein zweites Weltcup-Rennen in dem baltischen Wintersportort, die Frauen sind einen Tag später dran. Die regulären Weltcup-Rennen in Sigulda werden weiterhin am 19. Dezember ausgetragen. Informationen zur Neuansetzung des Mixed-Wettbewerbs sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Die Skeleton-Elite sollte eigentlich am Freitag in Innsbruck-Igls das zweite Weltcup-Rennen der Saison bestreiten, die umgebaute Bob- und Rodelbahn sorgt aber weiter für Probleme. Eine Mehrheit der Athletinnen und Athleten hatte sich bei einer Sitzung für die Absage der Rennen der Männer, Frauen und im Mixed-Team ausgesprochen. Als Hauptgrund wurde die unzureichende Vorbereitung des Eiskanals aufgeführt.

Nach 20 Monaten Bauzeit und Kosten von knapp 30 Millionen Euro hatte die umgebaute Bob- und Rodelbahn in Innsbruck-Igls vorerst keine Zulassung erhalten, Testfahrten mussten aufgrund erheblicher Mängel abgebrochen werden. Die Rodler verlegten ihren Saisonstart vom 5. bis 7. Dezember aufgrund der Probleme nach Winterberg im Sauerland.