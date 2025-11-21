Curling-EM: Deutsche Männer zurück am Ort des Triumphs

SID 21.11.2025 • 11:48 Uhr Es geht um eine Medaille, die WM-Qualifikation - und den Feinschliff für Olympia.

Zurück am Ort des Sensationserfolgs: Die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz verteidigen im finnischen Lohja bei den am Samstag beginnenden Europameisterschaften (bis 29. November) ihren Titel aus dem Vorjahr an gleicher Stelle - und wollen sich den Feinschliff holen für das Olympia-Comeback im Februar in Cortina d’Ampezzo.

„Das war schon irreal“, beschrieb Muskatewitz den völlig unerwarteten 9:7-Erfolg im Finale gegen Serienchampion Schottland vor ziemlich genau einem Jahr. Das deutsche Curling war auf einmal wieder auf der Landkarte, im Frühjahr wurde dann das Olympiaticket gelöst. „Lohja dient als Appetizer für die Eis-Show in den Dolomiten“, schrieb der Deutsche Curling Verband (DCV) auf seiner Webseite.

Doch das deutsche Quartett um Muskatewitz (29) will im Kisakallio Sports Institute nicht nur mitspielen. „Eine Medaille wäre super“, sagte Bundestrainer Uli Kapp vor dem Auftakt am Samstag - ausgerechnet gegen Schottland um Skip Bruce Mouat. In der zehn Teams umfassenden Vorrunde geht es einmal gegen jeden, die besten vier Auswahlen erreichen das Halbfinale, die ersten acht qualifizieren sich für die WM 2026, die beiden Schlusslichter steigen ab in die Division B.