Curling-EM: Deutsches Männer-Team fährt ersten Sieg ein

SID 23.11.2025 • 11:36 Uhr Nach der Auftaktniederlage gegen Weltmeister Schottland schlägt der Titelverteidiger gegen den Vize-Weltmeister zurück.

Titelverteidiger Deutschland hat bei der Curling-EM im finnischen Lohja im zweiten Spiel den ersten Sieg verbucht. Einen Tag nach dem missglückten Auftakt bei der Neuauflage des Vorjahresfinals gegen Weltmeister Schottland (7:8) gewann die Auswahl des Deutschen Curling Verbands (DCV) mit 8:6 gegen die WM-Zweiten aus der Schweiz. Schon am Abend (18.00 Uhr) wartet im Spiel gegen den zwölfmaligen Weltmeister Schweden die nächste schwere Aufgabe.

Im Vorjahr war die Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz (29) ebenfalls in Lohja völlig überraschend zum Titel gestürmt und hatte im Finale auch den Serienchampion Schottland besiegt (9:7). Im Frühjahr 2025 gelang dann auch die Olympia-Qualifikation, die deutschen Männer geben bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar ihr Comeback auf der größten Bühne.