Curling-EM: Deutschland verpasst Halbfinale trotz Sieg

SID 27.11.2025 • 17:09 Uhr Die DCV-Auswahl muss nach fünften Siegen in Folge dem schwachen Turnierstart Tribut zollen.

Titelverteidiger Deutschland ist bei der Curling-EM im finnischen Lohja bitter in der Vorrunde ausgeschieden. Im Kampf um einen der ersten vier Plätze der Gruppe gewann das Team um Skip Marc Muskatewitz zum Abschluss gegen Polen mit 6:5 - und musste sich dennoch mit dem fünften Platz begnügen. Die punktgleiche Konkurrenz machte den Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung letztlich zunichte.

Denn: Wie Deutschland entschieden sowohl Italien als auch Schweden insgesamt sechs der neun Partien für sich. Da in diesem Fall der direkte Vergleich ausschlaggebend ist, hat Deutschland das Nachsehen. Gegen Italien unterlag die Auswahl des Deutschen Curling Verbands (DCV) 7:9, auch das Spiel gegen Schweden war verloren gegangen (3:5). Platz eins und zwei in der Gruppe gingen derweil an Schottland und die Schweiz.

Dennoch zeigte der Titelverteidiger im Turnierverlauf durchaus Moral. Muskatewitz und Co. starteten eine Aufholjagd von zuletzt fünf Siegen in Folge, gleichwohl schlug der verkorkste EM-Start (drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen) letztlich zu stark ins Kontor.