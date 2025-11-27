Curling-EM: Frauen verpassen WM-Qualifikation

SID 27.11.2025 • 11:03 Uhr Die deutschen Curling-Frauen verlieren auch das letzte Vorrundenspiel gegen Schottland. Damit verpassen sie die Qualifikation für die WM 2026 knapp.

Die deutschen Curling-Frauen haben die EM im finnischen Lohja mit einer Niederlage abgeschlossen und damit auch die Qualifikation für die WM 2026 knapp verpasst. Das junge Team um Skip Sara Messenzehl unterlag am Donnerstag dem direkten Konkurrenten Schottland mit 5:6, damit schloss Deutschland die Vorrunde auf Rang acht mit drei Siegen aus neun Spielen ab - die sieben besten Teams lösten das WM-Ticket. Das EM-Halbfinale war für die Auswahl des Deutschen Curling Verbands (DCV) bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel außer Reichweite gewesen.

Die WM der Frauen in Kanada (14. bis 22. März 2026) findet damit ohne deutsche Beteiligung statt, ein noch wichtigeres Ziel haben Messenzehl und Co. aber weiterhin im Blick: Ab dem 5. Dezember geht es im kanadischen Kelowna um eines der letzten zwei Tickets für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar).