Curling-EM: Männer unterliegen Schottland - Frauen siegen

SID 22.11.2025 • 16:57 Uhr Für die Titelverteidiger um Marc Muskatewitz geht es zum Auftakt gleich gegen den Finalgegner aus dem Vorjahr.

Titelverteidiger Deutschland hat das Topspiel zum Auftakt der Curling-EM im finnischen Lohja denkbar knapp verloren. Das Team um Skip Marc Muskatewitz unterlag Vize-Europameister Schottland am Samstag mit 7:8, mit einer Führung war die Auswahl des Deutschen Curling Verbands (DCV) ins letzte End gegangen. Die deutschen Frauen starteten indes mit einem Sieg in die Titelkämpfe, gegen Norwegen gelang ein 6:5.

Im Vorjahr war die Mannschaft um Muskatewitz (29) ebenfalls in Lohja völlig überraschend zum Titel gestürmt und hatte im Finale auch den Serienchampion Schottland besiegt (9:7). Im Frühjahr 2025 gelang dann auch die Olympia-Qualifikation, die deutschen Männer geben bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Februar ihr Comeback auf der größten Bühne.

Bei der EM in Finnland, die am kommenden Samstag endet, peilt das deutsche Quartett erneut eine Medaille an. In der zehn Teams umfassenden Vorrunde geht es einmal gegen jeden, nächste Gegner sind am Sonntag die Schweiz (08.00 Uhr) und Schweden (18.00 Uhr). Die besten vier Auswahlen erreichen das Halbfinale, die ersten acht qualifizieren sich für die WM 2026. Die beiden Schlusslichter steigen ab in die Division B.