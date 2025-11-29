Curling-EM: Schweden holt 13. Titel

SID 29.11.2025 • 17:16 Uhr Nach den Frauen krönen sich auch die Männer im Finale gegen die Schweiz zum Europameister.

Schwedens Curler haben Titelverteidiger Deutschland beerbt und sich zum 13. Mal die EM-Krone geholt. Das Team um Skip Niklas Edin bezwang die Schweiz am Samstag im Finale von Lohja/Finnland mit 5:4 nach Extra-End und triumphierte zum ersten Mal seit 2019. Mehr Goldmedaillen auf dem Konto als Schweden hat nur Schottland (16), das sich im kleinen Finale gegen Italien durchsetzte (9:3).

Die Schweden hatten sich nur mit Mühe als Vierter der Gruppenphase für die K.o.-Phase qualifiziert. Im Halbfinale schaltete das Edin-Team dann überraschend Turnierfavorit und Rekordeuropameister Schottland aus, der bis dahin ohne Niederlage geblieben war. Nach dem Sieg der Frauen am Vormittag rundete der Erfolg einen aus schwedischer Sicht perfekten Finaltag ab.