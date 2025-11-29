Curling-EM: Schwedens Frauen holen Gold

Die schwedischen Frauen haben bei der Curling-EM im finnischen Lohja die Goldmedaille gewonnen. Das Team um Skip Anna Hasselborg bezwang Schottland im Finale mit 7:5 und holte somit den 22. EM-Titel für Schweden.

Der Rekord-Europameister war über den Turnierverlauf das dominante Team und verlor lediglich das Auftaktmatch gegen die Schweiz (5:10). Die restlichen zehn Partien konnten die Schwedinnen, die die Kontinentalmeisterschaft zuletzt 2019 gewonnen hatten, allesamt für sich entscheiden.