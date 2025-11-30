Newsticker
Deutsche Shorttracker verpassen Olympia 2026

Olympia-Aus für deutsche Shorttracker

Die 5000-m-Männerstaffel schafft es in der Gesamtwertung nicht zu den besten acht Teams.
Robin Bendig bei der Shorttrack-World-Tour
Robin Bendig bei der Shorttrack-World-Tour
© IMAGO/SID/Marcel ter Bals
SID
Die deutschen Shorttracker haben die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo verpasst.

Trotz des besten Ergebnisses zum Abschluss der World Tour gehörte die 5000-m-Männerstaffel in der Gesamtwertung nicht zu den besten acht Teams, die sich qualifizierten. Das Quartett um Robin Bendig, Yanghun Ben Jung, Jonathan Roeskenbleck und Rafael Schlossareck hatte die besten Aussichten auf ein Olympiaticket.

Vor vier Jahren in Peking hatte noch die inzwischen zurückgetretene Dresdnerin Anna Seidel den einzigen deutschen Olympiastartplatz gesichert.

