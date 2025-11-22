Eiskunstlauf: Ausrufezeichen von deutschen Hoffnungen trotz Sturz

SID 22.11.2025 • 13:15 Uhr Trotz Sturz wird das Berliner Duo seiner Favoritenrolle gerecht - und sichert sich mit dem Sieg einen Platz im Grand-Prix-Finale.

Die deutschen Paarlauf-Hoffnungsträger Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin haben den Eiskunstlauf-Grand-Prix im finnischen Helsinki gewonnen. Die Vize-Weltmeister kamen in der Kür trotz eines Ausrutschers von Volodin beim dreifachen Salchow auf 136,48 Punkte, schon nach dem Kurzprogramm hatte das Berliner Duo vorne gelegen.

„Wir wollten unser Programm und unsere Emotionen kontrollieren, das ist uns heute sehr gut gelungen“, sagte Hase im Siegerinterview: „So etwas wie bei Nikita kann passieren, aber der Rest des Programms war gut.“

Deutsches Paar siegt trotz Sturz

Am Ende kamen Hase und Volodin auf 206,88 Gesamtpunkte und sicherten sich mit dem Sieg auch einen Platz im Grand-Prix-Finale der besten sechs Paare im japanischen Nagoya (4. bis 7. Dezember). Das Podest komplettierten die beiden US-Duos Alisa Efimova/Misha Mitrofanov (205,49) und Ellie Kam/Danny O’Shea (199,09).

Bei ihrem ersten Grand Prix der Saison in Kanada hatten Hase/Volodin Anfang November ebenfalls nach dem Kurzprogramm in Führung gelegen, sich nach zwei Stürzen in der ungewohnt fehlerhaften Kür aber mit dem zweiten Platz zufrieden geben müssen. Die Events der Grand-Prix-Serie in Osaka/Japan und Lake Placid/USA hatte das Duo anschließend ausgelassen.