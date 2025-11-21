Newsticker
Eiskunstlauf: Hase/Volodin in Finnland in Führung

Das Kurzprogramm läuft nicht perfekt, dennoch liegt das Berliner Duo hauchzart vorne.
Hase und Volodin peilen bei Olympia eine Medaille an
© AFP/SID/Geoff Robins
SID
Die deutschen Paarlauf-Hoffnungsträger Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin liegen beim Grand Prix im finnischen Helsinki nach dem Kurzprogramm in Führung. Trotz eines Sturzes von Hase bei der „Todesspirale“ kamen die Vizeweltmeister bei ihrem zweiten Grand-Prix-Start in der Olympia-Saison auf 70,40 Punkte, der Vorsprung allerdings ist hauchzart.

Die beiden US-Teams Ellie Kam/Danny O’Shea (70,24 Punkte) und Alisa Efimova/Misha Mitrofanov (70,19) folgen knapp hinter dem Berliner Duo auf den Plätzen zwei und drei. Die Entscheidung fällt am Samstagnachmittag in der Kür, insgesamt sind acht Paare am Start.

In Finnland holten Hase/Volodin nach dem Fehler knapp sieben Punkte weniger als im Kurzprogramm bei ihrer ersten Grand-Prix-Teilnahme in Kanada Anfang November. Dort hatten die Europameister ebenfalls zur Halbzeit vorne gelegen, sich nach zwei Stürzen in der Kür aber mit dem zweiten Platz zufrieden geben müssen. Die Events der Grand-Prix-Serie in Osaka/Japan und Lake Placid/USA hatte das Duo anschließend ausgelassen.

