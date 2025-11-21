Eiskunstlauf: Hase/Volodin in Finnland in Führung

SID 21.11.2025 • 14:23 Uhr Das Kurzprogramm läuft nicht perfekt, dennoch liegt das Berliner Duo hauchzart vorne.

Die deutschen Paarlauf-Hoffnungsträger Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin liegen beim Grand Prix im finnischen Helsinki nach dem Kurzprogramm in Führung. Trotz eines Sturzes von Hase bei der „Todesspirale“ kamen die Vizeweltmeister bei ihrem zweiten Grand-Prix-Start in der Olympia-Saison auf 70,40 Punkte, der Vorsprung allerdings ist hauchzart.

Die beiden US-Teams Ellie Kam/Danny O’Shea (70,24 Punkte) und Alisa Efimova/Misha Mitrofanov (70,19) folgen knapp hinter dem Berliner Duo auf den Plätzen zwei und drei. Die Entscheidung fällt am Samstagnachmittag in der Kür, insgesamt sind acht Paare am Start.