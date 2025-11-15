Eiskunstlauf: Sturzdrama um deutsches Duo - Hocke/Kunkel verpassen Podest

Newsticker
Annika Hocke und Robert Kunkel
Annika Hocke und Robert Kunkel
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/JAMIE SQUIRE
SID
Annika Hocke und Robert Kunkel verpassen das Podest. Die EM-Dritten von 2023 lagen nach dem Kurzprogramm noch auf Rang drei, am Ende werden sie Fünfte.

Die Eiskunstläufer Annika Hocke und Robert Kunkel haben beim Grand Prix in Lake Placid das Podest noch verpasst.

Die EM-Dritten von 2023 lagen nach dem Kurzprogramm noch auf Rang drei, ein Sturz von Hocke beim Salchow warf das Duo am Samstag aber auf Rang fünf zurück. Der Sieg ging an Riku Miura und Ryuichi Kihara aus Japan.

Weil Hocke und Kunkel auch bei der Hebung patzen, reichte es am Ende nur zu 176,56 Punkten. Miura/Kihara kamen auf 215,99 Zähler und gewannen vor Anastasiia Metelkina/Luka Berulava (Georgien/195,73) und Kelly Ann Laurin/Loucas Ethier aus Kanada (182,87).

