Eiskunstlauf: Sturzdrama um deutsches Duo - Hocke/Kunkel verpassen Podest

SID 15.11.2025 • 23:15 Uhr Annika Hocke und Robert Kunkel verpassen das Podest. Die EM-Dritten von 2023 lagen nach dem Kurzprogramm noch auf Rang drei, am Ende werden sie Fünfte.

Die Eiskunstläufer Annika Hocke und Robert Kunkel haben beim Grand Prix in Lake Placid das Podest noch verpasst.

Die EM-Dritten von 2023 lagen nach dem Kurzprogramm noch auf Rang drei, ein Sturz von Hocke beim Salchow warf das Duo am Samstag aber auf Rang fünf zurück. Der Sieg ging an Riku Miura und Ryuichi Kihara aus Japan.