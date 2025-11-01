Deutsches Duo brilliert in Kanada

SID 01.11.2025 • 07:02 Uhr Beim ersten Grand-Prix-Wettbewerb der Saison zeigt das deutsche Paarlauf-Vorzeigeduo ein fehlerfreies Kurzprogramm.

Die deutschen Paarlauf-Hoffnungsträger Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin liegen bei ihrem ersten Grand-Prix-Wettbewerb der Saison nach dem Kurzprogramm in Führung. Die Vize-Weltmeister zeigten im kanadischen Saskatoon einen fehlerfreien Auftritt und liegen mit 77,53 Punkten vorne.

Alle sieben Elemente gelangen dem Duo bei „Skate Canada International“ in hoher Qualität, somit liegen Hase/Volodin mit einem Vorsprung von 4,5 Punkten vor den kanadischen Weltmeister von 2024, Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps (73,03).