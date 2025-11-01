Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
FORMEL 1
WINTERSPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Wintersport>

Deutsches Duo brilliert in Kanada

Deutsches Duo brilliert in Kanada

Beim ersten Grand-Prix-Wettbewerb der Saison zeigt das deutsche Paarlauf-Vorzeigeduo ein fehlerfreies Kurzprogramm.
Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin zeigten in Kanada ein fehlerfreies Kurzprogramm
Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin zeigten in Kanada ein fehlerfreies Kurzprogramm
© IMAGO/Imagn Images
SID
Beim ersten Grand-Prix-Wettbewerb der Saison zeigt das deutsche Paarlauf-Vorzeigeduo ein fehlerfreies Kurzprogramm.

Die deutschen Paarlauf-Hoffnungsträger Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin liegen bei ihrem ersten Grand-Prix-Wettbewerb der Saison nach dem Kurzprogramm in Führung. Die Vize-Weltmeister zeigten im kanadischen Saskatoon einen fehlerfreien Auftritt und liegen mit 77,53 Punkten vorne.

Alle sieben Elemente gelangen dem Duo bei „Skate Canada International“ in hoher Qualität, somit liegen Hase/Volodin mit einem Vorsprung von 4,5 Punkten vor den kanadischen Weltmeister von 2024, Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps (73,03).

Auf dem dritten Rang folgen Lia Pereira und Trennt Michaud (Kanada) mit 70,66 Zählern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fällt die Entscheidung in der Kür.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite