Sturz-Drama um deutsche Hoffnungsträger

SID 02.11.2025 • 08:30 Uhr Die deutschen Paarläufer haben nach dem Kurzprogramm den Sieg in Saskatoon vor Augen, in der Kür patzen sie dann aber doppelt.

Die deutschen Paarlauf-Hoffnungsträger Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin haben den Sieg bei ihrem ersten Eiskunstlauf-Grand-Prix in der Olympiasaison nach einer ungewohnt fehlerhaften Kür verpasst.

Die Berliner Vize-Weltmeister lagen im kanadischen Saskatoon nach dem Kurzprogramm in Führung, mussten sich nach zwei Stürzen in der Kür aber mit dem zweiten Platz zufrieden geben.

Am Ende kamen Hase und Volodin auf 207,18 Punkte, der Sieg ging an die Ex-Weltmeister Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps aus Kanada (213,40). „Wir sind nicht zufrieden mit der Kür, wir haben zwei dicke Fehler gemacht, aber mit den anderen Elementen sind wir sehr zufrieden“, sagte Hase. Dennoch gebe es „noch viel Raum für Verbesserungen“. Bronze mit 199,11 Zählern ging an die US-Amerikaner Ellie Kam und Danny O’Shea.