Alpinboarder enttäuschen in Davos

SID 20.12.2025 • 15:46 Uhr Die Athleten von Snowboard Germany verpassen die Spitzenplätze in der Schweiz klar.

Die deutschen Alpinboarder haben beim Weltcup im Schweizer Davos die nächste Enttäuschung erlebt. Einzig Newcomerin Mathilda Scheid platzierte sich beim Parallel-Slalom als 13. unter den besten 16. Topfahrer wie Stefan Baumeister oder Elias Huber blieben in der Qualifikation hängen.

Für Scheid war es beim ersten Weltcup-Sieg der Italienerin Elisa Caffont das beste Weltcup-Ergebnis. Das Männer-Rennen gewann wie im Vorjahr der Österreicher Arvid Auner, der zum vierten Mal bei einem Einzelrennen triumphierte. Für die Athleten von Snowboard Germany, die Ramona Hofmeister (Knöchel) schmerzlich vermissen, bleibt es nach zehn Rennen bei einer Podestplatzierung, eingefahren von Baumeister als Zweiter beim Parallel-Riesenslalom in Mylin zum Saisonauftakt.