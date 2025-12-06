Eiskunstlauf: Malinin verbessert eigenen Kür-Weltrekord

SID 06.12.2025 • 14:20 Uhr Der US-Amerikaner Ilia Malinin holt beim Grand-Prix-Finale in Japan überlegen den Sieg und landet zum Abschluss sieben Vierfachsprünge.

Eiskunstlauf-Weltmeister Ilia Malinin hat seinen eigenen Kür-Weltrekord verbessert. Der US-amerikanische „Vierfach-Gott“ holte sich dank 238,24 Punkten in der Kür den Sieg im Grand-Prix-Finale im japanischen Nagoya - und übertraf dabei seine alte Bestmarke aus dem November in Kanada (228,97) um fast zehn Zähler.

Der Goldfavorit bei den Olympischen Spielen 2026 landete als erster Eiskunstläufer sieben Vierfachsprünge in einem Programm.

„Es gibt mir viel Selbstvertrauen, dass ich da rausgehen und das schaffen kann. Ich bin wirklich zufrieden“, sagte der 21-Jährige. Er sei jedoch auch noch lange nicht am Maximum angelangt.

Eiskunstlauf-Star Malinin „momentan nicht bei 100 Prozent“

„Ich weiß, dass ich momentan nicht bei 100 Prozent bin, aber dass ich das mit meiner aktuellen Energie und meinem aktuellen Leistungsstand geschafft habe, gibt mir viel Selbstvertrauen für die Zukunft“, sagte Malinin: „Ich werde die nächsten Monate bis zu den Olympischen Spielen nutzen, um alles zu perfektionieren.“

Nach einem Fehler beim Vierfach-Axel, den er am Donnerstag erstmals in dieser Saison gezeigt hatte, lag der zweimalige WM-Champion nach dem Kurzprogramm nur auf Rang drei. Mit insgesamt 332,29 Punkten blieb Malinin am Ende nur knapp unter seiner persönlichen Bestleistung (333,81). Das Podium komplettierten bei ihrem Heimspiel die beiden Japaner Yuma Kagiyama (302,41) und Shun Sato (292,08).