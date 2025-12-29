Furchtbarer Zwischenfall: 20 Jahre altes Ski-Talent nach Sturz gelähmt

SPORT1 29.12.2025 • 13:59 Uhr Furchtbarer Zwischenfall beim Freestyle-Weltcup in Colorado: William Bostadloekken ist vor rund zwei Wochen im Training schwer gestürzt. Jetzt ist das norwegische Ski-Talent querschnittsgelähmt.

Schlimme Nachricht aus der Freestyle-Szene: Das norwegische Ski-Talent William Bostadloekken ist nach einem Trainingssturz querschnittsgelähmt. Der Unfall ereignete sich bereits vor rund zwei Wochen im Rahmen des Freestyle-Weltcups in Steamboat im US-Bundesstaat Colorado. Bekannt wurde der Vorfall aber erst jetzt, nachdem sich der 20-Jährige bei Instagram zu Wort gemeldet hat.

„Dieses Posting bricht mir das Herz, aber ich werde versuchen zu erklären, was mir in Steamboat passiert ist“, leitete Bostadloekken seine Mitteilung ein. Bei einem Absprung habe er verkantet, dadurch die Orientierung und Kontrolle in der Luft verloren und sei hart mit dem Kopf und Rücken auf dem Boden aufgeschlagen. Dabei brach er sich zahlreiche Rippen, die Schulter und auch zwei Wirbel.

Mit einem Flugzeug wurde der nach dem Sturz regungslos liegengebliebene Norweger in ein Krankenhaus nach Denver geflogen und dort schon am kommenden Tag operiert. Der Eingriff sei zwar erfolgreich gewesen, „aber vom Punkt der Wirbelverletzung an bin ich gelähmt“, so der Ski-Freestyler. Heißt: ab der Höhe des fünften und sechsten Brustwirbels.

Ski-Freestyler gibt sich nach Drama kämpferisch

Inzwischen ist Bostadloekken, der sich noch Ende November beim „Rock A Rail Ski & Snowboard Contest“ beim Snowfest in Innsbruck den Sieg sicherte, zurück in Norwegen und gibt sich kämpferisch. „Ich werde in der Reha alles geben. Ich träume davon, eines Tages wieder Skifahren zu können. Es ist das, was ich auf dieser Welt am meisten liebe, dafür lebe ich“, schrieb er.