Mit Weltklasse-Kür: Hase/Volodin Dritte beim Grand-Prix-Finale

SID 05.12.2025 • 13:19 Uhr Dem Berliner Duo gelingt die beste Kür der Karriere. Die Generalprobe für Olympia nährt die Medaillenhoffnungen.

Die deutschen Paarlauf-Hoffnungsträger Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin haben beim Grand-Prix-Finale im japanischen Nagoya dank einer fabelhaften Kür doch noch den Sprung aufs Podium geschafft.

Nach dem fehlerhaften Kurzprogramm am Donnerstag sicherten sich die Europameister mit insgesamt 221,25 Punkten Rang drei.

Beste Kür der Karriere

Hase/Volodin gelang mit 149,57 Punkten die beste Kür ihrer Karriere und der sechs Final-Paare, erstmals in der Olympia-Saison blieb das Berliner Duo in seinem Programm zur Musik von Max Richter ohne Fehler und tankte damit mächtig Selbstbewusstsein für den Saisonhöhepunkt. Der Sieg ging an die japanischen Weltmeister Riku Miura und Ryuichi Kihara (225,21 Punkte) vor den WM-Dritten Sara Conti und Niccolo Macii aus Italien (223,28).

Im Grand-Prix-Finale in Japan wollten Hase und Volodin eigentlich ihre Siege aus den Jahren 2023 und 2024 wiederholen. Doch im Kurzprogramm am Donnerstag patzte Hase und sprang den geplanten dreifachen Salchow nur einfach, die beiden 26-Jährigen belegten zur Halbzeit nur Rang fünf.