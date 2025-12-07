Olympia-Quali: Zweite Niederlage für Curling-Frauen

SID 07.12.2025 • 08:35 Uhr Auf das 3:6 gegen Norwegen folgt ein 6:8 gegen Japan - die Chancen auf das Ticket schwinden.

Der Kampf um die letzten Olympia-Tickets gestaltet sich für die deutschen Curling-Frauen schwierig. Das junge Team um Skip Sara Messenzehl verlor in der Nacht auf Sonntag beim Qualifikations-Event im kanadischen Kelowna nach der Auftaktniederlage gegen Norwegen (3:6) auch das Duell mit Japan mit 6:8. In Kanada werden noch zwei Tickets für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) vergeben.

Auf die Auswahl des Deutschen Curling Verbands (DCV) wartet nun ein Doppelspieltag. Zunächst geht es am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) gegen die noch ungeschlagene Türkei, in der Nacht zu Montag wartet Estland.

Nur die besten drei Auswahlen nach sieben Spieltagen in der Round Robin haben am Ende noch die Chance auf Olympia: Die beiden besten Teams spielen zunächst um das erste Ticket, der Verlierer tritt anschließend gegen das drittbeste Team an.