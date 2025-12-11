Deutsches Ski-Ass setzt erstes Ausrufezeichen

SID 11.12.2025 • 15:20 Uhr Skicrosserin Daniela Maier überzeugt beim Saison-Auftakt. Die Olympiadritte rast im ersten Weltcup-Rennen des Winters auf Rang vier.

Skicrosserin Daniela Maier hat gleich zum Start der Olympiasaison ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, das Podium aber verpasst. Die Dritte der Winterspiele von Peking 2022 fuhr im ersten Weltcup-Rennen der Saison im französischen Val Thorens auf Rang vier. Neben Maier (29) erfüllte auch Tim Hronek (30) als Sechster auf Anhieb die Olympia-Norm.

Nach ihrem Sieg im Halbfinallauf hatte Maier auf mehr gehofft. Im Finale fuhr sie jedoch von Beginn an hinterher und musste sich letztlich neben Olympiasiegerin Sandra Näslund (Schweden) auch Courtney Hoffos aus Kanada und der Französin Mylene Baz-Ballet geschlagen geben.

Die dreimalige Einzel-Weltmeisterin Näslund feierte bei ihrem Comeback nach langer Verletzungspause ihren 40. Weltcup-Sieg.

Für Veronika Redder und Jonas Bachl-Staudinger war im Viertelfinale Endstation. Niklas Bachsleitner schied bei seiner Rückkehr nach einem Unterschenkelbruch im vergangenen Winter auf derselben Strecke wie Florian Fischer im Achtelfinale aus. Florian Wilmsmann, WM-Zweiter 2023 und zuletzt Weltcup-Gesamtdritter, blieb in der Qualifikation hängen.