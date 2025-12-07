Skispringen der Männer heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 07.12.2025 • 11:20 Uhr Beim Weltcup-Wochenende der Skispringer im polnischen Wisla steht am Sonntag das Einzelspringen an. Springt Philipp Raimund erneut auf das Podest?

Für die Skispringer geht der Weltcup am Sonntag im polnischen Wisla weiter. Um 14.25 Uhr steht der siebte Einzelwettkampf des Winters auf dem Programm. Mit dabei sind fünf Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV). Unter anderem Andreas Wellinger und Karl Geiger, die trotz des enttäuschenden Saisonstarts im Aufgebot blieben. Zudem Philipp Raimund, der am Samstag auf das Podest sprang.

Der 25-Jährige aus Oberstdorf musste sich auf der Adam-Malysz-Schanze in Schlesien nur dem überragenden Slowenen Domen Prevc geschlagen geben und egalisierte als Zweiter sein bestes Karriere-Ergebnis.

So können Sie Skispringen in Wisla heute LIVE im TV verfolgen:

Nach Sprüngen auf 129,0 und 130,5 m (279,4 Punkte) fehlten Raimund knapp vier Meter zu seinem ersten Weltcup-Sieg. Weltmeister Prevc sicherte sich seinen zehnten Karriere-Erfolg souverän mit Sprüngen auf 136,0 und 130,0 m (286,2). Dritter wurde der japanische Olympiasieger Ryoyu Kobayashi (267,2).