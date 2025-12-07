Skispringen der Männer heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Für die Skispringer geht der Weltcup am Sonntag im polnischen Wisla weiter. Um 14.25 Uhr steht der siebte Einzelwettkampf des Winters auf dem Programm. Mit dabei sind fünf Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV). Unter anderem Andreas Wellinger und Karl Geiger, die trotz des enttäuschenden Saisonstarts im Aufgebot blieben. Zudem Philipp Raimund, der am Samstag auf das Podest sprang.
Trumpft ein DSV-Adler erneut auf?
Der 25-Jährige aus Oberstdorf musste sich auf der Adam-Malysz-Schanze in Schlesien nur dem überragenden Slowenen Domen Prevc geschlagen geben und egalisierte als Zweiter sein bestes Karriere-Ergebnis.
So können Sie Skispringen in Wisla heute LIVE im TV verfolgen:
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: Sportschau, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Nach Sprüngen auf 129,0 und 130,5 m (279,4 Punkte) fehlten Raimund knapp vier Meter zu seinem ersten Weltcup-Sieg. Weltmeister Prevc sicherte sich seinen zehnten Karriere-Erfolg souverän mit Sprüngen auf 136,0 und 130,0 m (286,2). Dritter wurde der japanische Olympiasieger Ryoyu Kobayashi (267,2).
Geht es für Raimund am Sonntag genauso erfolgreich weiter? Für Aufsehen sorgte auch Felix Hoffmann, der Fünfter wurde. In keinem der bisherigen sieben Saisonspringen war er schlechter als Rang zwölf und dürfte für die am 29. Dezember beginnende Vierschanzentournee gesetzt sein.